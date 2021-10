Serie A di tennis, lo Junior Club Perugia mette la grinta ma contro i big Travaglia-Taber-Trusendi non basta

Sconfitta netta, al debutto casalingo in serie A1, per lo Junior Tennis Perugia griffato M+Performance. I gialloblù di capitan Tarpani hanno messo in campo grinta e determinazione, ma al cospetto dei versiliesi del Tc Italia Forte dei Marmi c’è stato poco da fare. Arriva così la seconda sconfitta in fila nella massima categoria nazionale. Un perentorio 6-0 per gli ospiti, che presentatisi nel capoluogo umbro con due assi quali Stefano Travaglia (nr. 83 mondiale) e Carlos Taberner (113), hanno avuto la meglio. In avvio proprio l’iberico ha domato Tomas Gerini, cui va comunque l’applauso perché al di là del gap tecnico ha mostrato al solito grande determinazione. Niente da fare per il beniamino di casa Francesco Passaro, opposto all’azzurro Travaglia.

Il classe 2001 dello Junior ha giocato un primo set di altissimo livello sorprendendo il marchigiano e portando a casa il tie-break. Poi però non c’è stato nulla da fare perché ‘Steto’ non ha concesso altre chances conquistando agevolmente la vittoria. Un pizzico di rammarico invece per Andrea Militi Ribaldi e Gilberto Casucci, entrambi sconfitti al terzo set da Furlanetto e Graziani. Nei doppi altri due punti per i toscani, con Casucci e Passaro che comunque non hanno sfigurato contro Travaglia e l’esperto Trusendi. “I ragazzi ci hanno provato, commenta capitan Tarpani a fine incontro -. Paghiamo per certi versi la mancanza degli stranieri, c’è rammarico perché perdere non fa mai piacere ma stiamo affrontando un campionato dal livello altissimo con la forza del nostro vivaio, e lo sappiamo. Adesso guardiamo avanti e pensiamo alla sfida di domenica, ancora in casa, contro il Tc Parioli”.

Junior Tennis Perugia - Tennis Club Italia - Forte dei Marmi 0-6

Singolari

Travaglia b. Francesco Passaro 67 60 60

Taberner b. Tomas Gerini 62 63

Furlanetto b. Militi Ribaldi 61 26 63

Graziani b. Casucci 36 76 62

Doppi

Trusendi/Travaglia b. Passaro/Casucci 46 63 105

Graziani/Furlanetto b. Gerini/MIliti 62 63