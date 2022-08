Verso lo Us Open, al Gryphus Tennis Francesco Passaro si allena con Luca Nardi

La strada per New York si ferma a Perugia. Sui campi blu del Gryphus Tennis Perugia, Francesco Passaro sta svolgendo parte della preparazione che lo porterà a disputare le qualificazioni per la prova dello Slam, primo umbro dopo 31 anni, quando a tentare la sorte era stato Michele Fioroni, in un'edizione degli Us Open che fa segnare una vera e propria "invasione" italiana.

Sul campo, Francesco oggi si è potuto allenare con Luca Nardi che, tra l'altro, ha giocato a Flushing Meadows in diverse occasioni da junior.