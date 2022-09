Tennis, altra finale per Passaro a Como. Il talento perugino si avvicina ai top 100

Francesco Passaro non si ferma. A Como centra la finale, battendo lo slovacco Luka Klein per 64 61. E ora si troverà di fronte, domattina, Cedrik Marcel Stebe che, nell'altra semifinale, ha superato Matteo Arnaldi.

Passaro, che in questo importante 2022 ha anche centrato le qualificazioni dell'Us Open, fermandosi al secondo turno del torneo che dà diritto al tabellone principale, inizia a sentire il profumo della top 100. Con la vittoria su Klein, è virtualmente 124. Se dovesse vincere il torneo di Como, challenger Atp 80, salirebbe a 116. Una vera e propria scalata in classifica che conferma la crescita dell'atleta perugino, allenato da Roberto Tarpani dello Junior, che ha anche incamerato un ottimo successo a Trieste e le medaglie ai giochi del Mediterraneo, in singolare e doppio. Un anno alla grande, di cui fare tesoro per il prossimo futuro.