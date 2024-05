Tennis, Francesco Passaro centra il titolo a Torino: battuto Musetti in due set

Solido. Francesco Passafro lo ha confermato: nell'onda lunga del tennis italiano c'è anche lui a surfare su un momento decisamente d'oro per gli atleti tricolori. E fa sognare gli appassionati umbri che possono festeggiare con lui un nuovo titolo. Il giovane talento dello Junior conquista il titolo del Piemonte Open Intesa San Paolo Challenger Atp 175 battendo in finale un'altra stella di casa nostra, Lorenzo Musetti, l'alfiere del rovescio a una mano.

Passaro lo ha dimostrato: il suo livello è quello dei connazionali migliori a discapito di una classifica che lo vede ancora lontano ma che, passo dopo passo, gli sta restituendo giustizia. Il momento è particolarmente felice per Francesco. Lo ha dimostrato a Roma, lo ha confermato a Torino. Chiudendo la partita in due set, dopo un primo andato in scioltezza e un secondo chiuso con il brivido per 75. Nel dodicesimo gioco, dopo due match point annullati, Passaro è costretto a fronteggiare una palla per il controbreak. E come l'affronta? Battendo da sotto e lasciando di stucco Musetti, arrivato in ritardo, ma anche la regia tv che si perde il coniglio tirato fuori dal cilindro. Musetti in finale, Sonego in semi. Francesco è lì con i migliori della sua generazione. Oggi lo ha confermato.