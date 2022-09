Tennis, il sogno di Como si ferma in finale: Francesco Passaro sconfitto di misura

Francesco Passaro si ferma in finale. A Como, il tennista perugino cede di misura al tedesco Cedrik Marcel Stebe. Il match conclusivo del challenger Atp 80 è andato al tedesco con il punteggio di 64 76, con un tie break dominato per 7 a 2.

Comunque una settimana positiva per il talento dello Junior Perugia che già guarda al prossimo appuntamento. E' in Austria, a Tulln per il Challenger 100. In campo martedì contro il portoghese Pedro Sousa.