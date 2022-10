Tennis, Passaro: continua la corsa verso le Next Gen Finals

Francesco Passaro punta alle Next Gen Finals. La classica ciliegina sulla torta su una stagione che lo ha portato alle soglie dei primi cento giocatori del mondo dopo una lunga e vertiginosa corsa segnata da successi e "riconoscimenti", come le qualificazioni all'Us Open.

Fermato agli ottavi del Challenger Atp 80 di Lisbona da Timofey Skatov, sconfitto in tre set 61 57 61, Francesco si appresta ora a calcare i campi del Parma Challenger per ottenere nuovi risultati e punti utili per il traguardo di fine anno.