Tennis, Next Gen Finals: troppo Nakashima per Francesco Passaro

Finisce con una sconfitta la partecipazione di Francesco Passaro alle Next Gen Finals di Milano.

Passaro, inserito nel green group, è stato superato in tre set dal californiano Brandon Nakashima che si è imposto per 4-3, 4-2, 4-1.

Nakashima è numero 49 della classifica mondiale, Passaro in un 2022 di eccezionale crescita, è 119. Una differenza di classifica che si è fatta sentire. Anche se dal campo di Milano i segnali incoraggianti per il telento dello Junior non sono mancati.