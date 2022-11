Tennis, Francesco Passaro si aggiudica il derby italiano delle Next Gen Finals

Meglio la seconda. Francesco Passaro ancora in campo per il round robin delle Next Gen Finals. Dall'altro lato del campo, il connazionale Marco Arnaldi. Insieme firmano la partita più lunga del torneo dei giovani maestri. Una sfida equilibratissima, decisa sul filo dei punti. Cinque set di cui quattro conclusi al tie break che confermano come la battaglia sia stata equilibrata e dura, anche mentalmente.

Un manifesto per il tennis italiano che al torno di Milano ha portato tre talenti under 21, completa la pattuglia Lorenzo Musetti. E una soddisfazione per il talento dello Junior Perugia che dopo un esordio forse segnato proprio dall'emozione, ha conquistato una bella vittoria anche se ai danni di un connazionale. Il punteggio finale Francesco Passaro (Ita) b. Matteo Arnaldi (Ita) 43 (7) 24 34 (4) 43 (4) 43 (8)