Tennis, Netx Gen Atp Finals: sorteggiato il gruppo di Francesco Passaro

E' inserito nel green group Francesco Passaro, il tennista perugino che è riuscito ad approdare alle Next Gen Atp Finals, il torneo "dei maestri" nel quale si sfidano i migliori otto atleti dell'anno. Francesco, al pari del connazionale Lorenzo Musetti, è in corsa per la sfida tra gli atleti under 21.

Il torneo si giocherà a Torino. Passaro sfiderà, nella fase a girone della competizione, Holger Rune, Brandon Nakashima e Jiri Lehecka, rispettivamente testa di serie 1, 4 e 5. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 2, è nel red group insieme a Jack Draper, Chun-HsinTseng e Dominik Stricker.