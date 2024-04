Tennis, la Coppa Davis tiene a battesimo la nona edizione del Perugia Challenger

Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup si preparano per la nona edizione. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events nel capoluogo umbro verrà disputato sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia dal 9 al 16 giugno. Alcuni tra i tennisti migliori del mondo saranno pronti per dare il massimo nella lotta verso il titolo, che lo scorso anno ha visto prevalere l’attuale numero 38 ATP Fabian Marozsan. A tenere a battesimo la nona edizione la Coppa Davis conquistata, per la seconda volta nella sua storia, dalla squadra italiana dopo 47 anni di attesa.

La kermesse sarà accompagnata da numerosi eventi a corredo, tra cui attività di solidarietà e sostenibilità.

Nel corso della giornata di sabato 6 aprile si è tenuta in sala dei Notari la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, del presidente della Fitp Angelo Binaghi, del presidente del comitato regionale Fitp Roberto Carraresi, de presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, del direttore del torneo Francesco Cancellotti, del presidente del Tennis Club Perugia Luigi Grafas, dell’amministratore di Mef Tennis Events Marcello Marchesini.

Presente in sala Daniela Casaccia, consigliere comunale e del Tennis Club, nonché i rappresentanti dei Charity Partners Avanti Tutta e Telethon.