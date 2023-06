Tennis, l'erba di Wimbledon è indigesta per Francesco Passaro

L'erba di Wimbledon non è così amica di Francesco Passaro. Il talento dello Junior Perugia chiude presto la sua rincorsa al tabellone principale del glorioso torneo dello Slam. Passaro, infatti, viene sconfitto con un duplice 6-4 da Denis Kudla. Niente da fare quindi per il talento umbro. Già pronto a tornare in campo nel prossimo appuntamento con il circuito dei "grandi".