Tennis internazionale, Passaro perde in finale ma è numero 125 del mondo, il sesto italiani in classifica

Di buono c'è tanto nonostante la sconfitta: nuovo best ranking 125 al mondo, ad un passo dai Top 100, e ad un passo dall'entrare nel tabellone principale degli Australian Open - altro torneo Slam -, altri soldi importanti per far crescere il proprio team e la consapevolezza a 21 anni che si è imboccata la strada giusta. E in più: da oggi è il sesto italiano in classifica Atp. Francesco Passaro può essere soddisfatto del torneo di Como dove in finale ha perso contro l'ex top 100 tedesco Cedrik-Marcel Stebe dopo due set giocati quasi alla pari. La differenza è stata tutta negli errori forzati di Francesco rispetto alla solidità dell'avversario. La prossima settimana, per il classe 2001 umbro, altra rassegna su terra, al Challenger 100 di Tulln, in Austria, dove al primo turno affronterà il portoghese Pedro Sousa, un altro grande esperto del tennis mondiale. Speriamo che Francesco recuperi fisicamente lo sforzo di questa settimana.