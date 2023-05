Tennis, il sogno parigino di Francesco Passaro si ferma alle qualificazioni

Finisce al primo turno delle qualificazioni il sogno parigino di Francesco Passaro. Il talento dello Junior Perugia, infatti, cede a Elias Ymer nella prima sfida per accedere al tabellone principale del Roland Garros. Il tennista svedese si è imposto per 7-6 6-0. Primo set sfortunato per Passaro, che se lo è visto sfumare sul filo di lana, perdendo a 5 il tie break. Poi un evidente crollo nella seconda partita, forse anche a causa delle tante energie impiegate nel primo parziale.