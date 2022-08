Tennis, Passaro da New York a Como: primo turno ok

Il primo turno è andato. Francesco Passaro ha superato il qualificato Moreno de Alboran per 76 46 63 e accede al secondo atto del challenger Atp 80 di Como di cui è testa di serie numero tre.

Il talento perugino, dopo la parentesi newyorkese con due turni di qualificazioni sulle spalle e qualche rimpianto per la parita persa contro il francese Grenier, è subito tornato in campo per cancellare la delusione, ma anche per mettere subito in pratica l'esperienza che, partita dopo partita, sta aumentando come la consapevolezza nei propri mezzi.

E se con lo Us Open l'appuntamento è al prossimo anno, Francesco adesso guarda al presente. Bene il primo turno, si guarda avanti. Testa e gambe al prossimo incontro.