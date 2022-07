Tennis, il perugino Passaro fa sognare l'Italia ai Giochi del Mediterraneo

La spedizione tennistica italiana ai Giochi del Mediterraneo di Oran si tinge dei colori dello Junior tennis Perugia. Francesco Passaro, in coppia con Matteo Arnaldi, si aggiudica la medaglia d'oro nel doppio. Passaro e Arnaldi hanno superato in finale la coppia spagnola composta da San Martin - Montagud. Affermazione netta per gli azzurri, 6-2 6-3. Nella giornata di ieri è arrivato anche il bronzo per il doppio femminile, con Brancaccio e Zantedeschi, mentre oggi il talento perugino si gioca la vittoria del torneo di singolare.

Un momento molto positivo per Francesco che prima di partire per Oran aveva conquistato la finale del torneo di Milano. Al suo fianco, a Milano come ai Giochi del Mediterraneo, il coach Roberto Tarpani che ha la "fascia" di capitano della spedizione italiana e che da anni segue il giovane pupillo.