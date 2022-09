Tennis, Francesco Passaro: "Punto alla Next Gen e sogno la maglia azzurra di Davis"

Francesco Passaro corre veloce. In anno che si sta rivelando di grande crescita agonistica e di soddisfazioni e buoni risultati. La scalata della classifica Atp che lo ha portato a ridosso dei Top 100 è incoraggiante, ma il talento perugino non è sazio. Gli obiettivi a breve-medio termine li fissa nel corso di una chiaccherata con i giornalisti di settore al corso di formazione promosso da Ussi e Ordine dei giornalisti nel "suo" Junior: "“I miei sogni? Da italiano sicuramente poter giocare da azzurro in Coppa Davis, così come essere protagonista agli Internazionali d’Italia. Ora i primi obiettivi sono entrare nei primi 100 e la qualificazione alle Next Gen Atp Finals" Alla competizione hanno diritto i primi 8 under 21 della classifica mondiale, al momento Passaro è nono.

Passaro ha vestito la maglia della nazionale questa estate in occasione dei Giochi del Mediterraneo, in panchina il suo allenatore Roberto Tarpani. E alla maglia ha reso onore, riportando due ori, singolo e doppio, arricchendo il bottino di una spedizione decisamente fortunata.