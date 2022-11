Tennis, Francesco Passaro si gode il nuovo best ranking e pensa al debutto alle Next Gen Finals

Inizia con una prima ottima notizia la settimana delle Next Gen Finals di Milano per Francesco Passaro. Il tennista perugino si gusta il nuovo best ranking, posizione 119 del ranking mondiale, e si prepara al debutto a Milano. Il suo primo incontro nel girone Green è previsto per martedì 8.

Dall'altra parte della rete, il ceko Lehecka. Appuntamento alle 14. Intanto, proprio nel suo girone, Passaro si troverà ad affrontare il terzo italiano in gara, Matteo Arnaldi, che ha sostituito il norvegese Holger Rune. Il numero 1 della race under 21 è fresco della vittoria al Master 1000 di Parigi Bercy, dove ha sconfitto, in finale, Nolew Djokovic. E' anche la prima riserva delle Finals di Torino. Come prevedibile, ha rinunciato al suo posto tra i next gen per un possibile debuto nel torneo dei maestri.