Tennis, è un Passaro extra al Piemonte Open: è finale

Francesco Passaro tirato a lucido cavalca la buona onda che lo ha visto protagonista al Master 1000 di Roma e, ora, a Torino. Nella giornata dal doppio turno, il tennista perugino infila due ottime vittorie che lo proiettano nella finale del Piemonte Open Intesa San Paolo Challenger Atp 175. Nei quarti di finale, in mattinata ha superato Brandon Nakashima (Usa) 76(2) 67(7), quindi nel derby iraliano, Lorenzo Sonego 63 62. E in finale lo attenderà un altro italiano, uno tra Musetti e Darderi, in campo ora.