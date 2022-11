Tennis, derby italiano per Francesco Passaro alle Next Gen Finals

Oggi alle 14 Francesco Passaro ha subito la possibilità di riscattare l'esordio non felicissimo alle Next Gen Finals. Sconfitto in tre mini-set dal ceko Lehecka, oggi il tennista pewrugino affronterà in un derby azzurro Matteo Arnaldi.

A fare il tifo per lui, sugli spalti, un gruppo di sostenitori speciali. Da Perugia, intatti, è partito questa mattina un pullman carico di amici e supporter, con a capo il presidente della Federtennis regionale, Roberto Carraresi, il vicepresidente Maurizio Mencaroni, il consigliere regionale Federica Calzibelli e gli amici dello Junior Tennis Perugia.