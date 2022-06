Tennis, Umbria protagonista ai Giochi del Mediterraneo in campo e in panchina

Gioia doppia per lo Junior Perugia. Il maestro Roberto Tarpani sarà capitano della selezione tennistica italiana che prenderà parte ai 19esimi Giochi del Mediterraneo. L'evento è in programma ad Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Nella rappresentativa italiana figurerà anche Francesco Passaro, prescelto dalla federazione per questa importantissima competizione.

"Una grande soddisfazione personale, un attestato di fiducia per tutto il movimento sportivo regionale ed una gioia immensa anche per lo Junior Tennis Perugia" commenta lo storico club di via XX Settembre.