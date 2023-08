Tennis, Chiugiana fa festa per il suo primo tricolore

Chiugiana in festa. per il tricolore conquistato. Dopo la vittoria nella final four di Grosseto, al circolo del presidente Roberto Tenerini è stato il momento di celebrare con una serata in allegria l'importante traguardo raggiunto. Serata conviviale con soci e atleti del settore agonistico e ovviamente i "fantastici cinque" che hanno compiuto l'impresa. Guidati da capitan Alberto Birgolotti, Lorenzo Lanza, Davide Gregianin, Fabrizio Ciucarelli e lo stesso presidente Tenerini, si sono vestiti del tricolore. A premiarli il presidente della Fitp Umbria, Roberto Carraresi, insieme al vice Maurizio Mencaroni (presente anche il presidente dei giudici arbitro Mario Malizia), e il consigliere comunale di Corciano, Mirko Fagioli.

Il presidente Tenerini ha colto l'occasione per ringraziare la squadra campione d'Italia, ma anche chi ha avuto il merito di far iniziare tutto quasi trent'anni fa, i fratelli Fabio e Paolo Strappaghetti che, per primi, ha ricordato Tenerini, spinsero verso le competizioni a squadre l'allora piccolo circolo alla periferia di Perugia. E poi il tributo allo staff del centro sportivo, motore propulsivo e organizzativo di una realtà che da quelle prime esperienze in Coppa Italia, è arrivato ad essere una consolidata realtà sportiva. Che con lo scudetto ha messo una ciliegina sulla torta della sua storia. Prima di concludere la serata, l'esibizione degli artisti del Kronos Acrobatic Theater.