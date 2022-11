Tennis, alle Next Gen Finals per Passaro il debutto è amaro

Parte male Francesco Passaro. Almeno per quello che riguarda l'esito finale del suo incontro contro Jiry Lehecka che, nel primo incontro del pomeriggio, lo supera per 4-3, 4-1, 4-3. Il punteggio dei singoli set racconta, però, di un match comunque equilibrato, con uno sfortunato epilogo, nel primo come nel terzo, al momento decisivo. Le regole, infatti, prevedono che sul punteggio del 3 pari si giochi un tie-break che, nel caso del terzo parziale, si è concluso 9-7 per il tennista ceko. Insomma, un punteggio netto, come con queste regole può facilmente capitare, ma la distanza, a ben vedere, non è così altrettanto netta. Francesco Passaro tra i migliori c'è a discapito del risultato finale.

Ci sarà modo per rifarsi.