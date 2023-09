Tennis, al Circolo di Città di Castello primo torneo per la nuova presidente: i risultati

Filippo Pichi per la terza categoria maschile, Daniela Mariani per la categoria femminile e Carlo Marinangeli per la quarta categoria maschile sono i vincitori del torneo

Fitp del Circolo tennis Città di Castello, il primo organizzato dal nuovo consiglio presieduto da Gioia Calagreti. I verdetti finali della competizione che ha registrato 73 iscritti totali, di cui 14 donne, ieri presso gli impianti Polisport di via Engels alla presenza di un folto pubblico di appassionati e sportivi, autorità istituzionali e federali.

Pichi ha superato Flavio Valois in finale (6-1; 6-4), Daniela Mariani ha conquistato il podio finale nello scontro decisivo con Lucy Bianconi (6-4; 6-1) e Carlo Marinangeli ha prevalso al tiè-break su Niccolò Masi. Al termine degli incontri, ieri, si sono svolte le premiazioni alla presenza, della presidente del Circolo Tennis Citta’ di Castello, Gioia Calagreti, dei consiglieri del circolo, del sindaco, Luca Secondi, del Presidente Polisport, Stefano Nardoni, del presidente e vice-presidente della Fitp Umbria, Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni ed il consigliere, Fabio Garzi, il Presidente Pat, Claudio Fortuna e il past president del Circolo, Corrado Monaco. Giudice Arbitro, Maicol Ciaccini, aiuto giudice, Luigi Bindella e Roberto Allegria, direttore di gara, Alfredo Cenciarini. La presidente del Circolo tennis, Gioia Calagreti, visibilmente commossa e felice per il positivo svolgimento della manifestazione. ha espresso soddisfazione per la grande partecipazione sui campi ed a bordo degli impianti con la presenza di un pubblico appassionato che ha seguito tutti gli incontri. “Cercheremo di portare nuovi soci al circolo, tante donne come già detto – ha ribadito Calagreti - e un occhio di riguardo lo dovremo per forza avere per la scuola tennis e per i giovani agonisti e anche in questo sarà fondamentale la sinergia con comune e Polisport. Stiamo già cercando di costruire progetti comuni che avvicinino tutti al mondo del tennis ma di tutto lo sport considerando i meravigliosi impianti dei quali disponiamo e considerando che lo sport è l' elemento fondamentale per la salute di tutti gli individui. In questa ottica il Circolo tennis si candida come altre associazioni a creare e diventare uno sport adatto a tutti e per tutti”. Il sindaco Luca Secondi ed il Presidente Polisport, Stefano Nardoni, nel salutare con soddisfazione l’ottima riuscita del primo torneo Fitp della nuova gestione del Circolo hanno sottolineato il rinnovato entusiasmo dei tanti appassionati di questo sport che a Citta’ di Castello vanta una tradizione importante e pratica diffusa.” Parole di elogio e soddisfazione anche dai vertici della Fitp, Carraresi, Mencaroni e Garzi che hanno definito la realtà di Citta’ di Castello “come una delle eccellenze sportive a livello regionale.”