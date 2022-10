Tennis, a Napoli è main draw per Francesco Passaro

Francesco Passaro si ripete. Seconda vittoria sul cemento di Napoli per il tennista perugino che si conquista così un posto nel tabellone principale del 250 Atp. Dopo aver superato Lorenzo Giustino, 6-3 4-6 6-4, Passaro supera Filip Misolic in rimonta dopo un primo set choc perso 0. Dopo la partenza bruciante, Passaro ha ripreso in mano l'incontro imponendosi per 6-3 6-2 al set decisivo. Vittoria importante contro un diretto concorrente per le Next Gen Finals.