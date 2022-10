Tennis, Francesco Passaro conquista la prima vittoria Atp: a Firenze batte Zhang e va al secondo turno

Francesco Passaro conquista la sua prima vittoria a livello Atp. Lo fa nella serata di Firenze, dove si sta giocando il torneo 250. Sul veloce doma in due set, doppio 76, il cinese Zhang, luky loser del torneo.

Match tirato, come conferma il risultato, con il giovane tennista perugino che dimostra di essere freddo e determinato proprio quando conta di più. Il ti break del secondo set è la fotografia perfetta di questa sua attitudine. Va sotto di un mini break in apertura, recupera, si porta avanti. Sul -5-4 per il suo avversario, chiude con una smorzata che fa saltare gli spettattori sulle seggioline e infamma l'arena di Firenze, chiaramente tutta per lui. Un colpo che Rino Tommasi avrebbe inevitabilmente abbellito con l'attributo di "circoletto rosso", segno che Francesco, in quel momento in trance agonistica piena, ha fiduca nei suoi mezzi e sta prendendo consapevolezza sul quando poter osare. Sul fatto che debba farlo, evidentemente il suo coach Roberto Tarpani ha fatto e sta continuando a fare un lavoro che dà frutti. La risposta sul match point, dopo aver annullato una palla per il set al suo avversario, lo conferma: una bordata di rovescio che ha slacciato le scarpe di Zhang e urlo liberatorio con lo sguardo rivolto alla tribuna dove i "suoi" si stavano abbracciando. La serata di Firenze è stata importante, ha detto che a Perugia sta crescendo un bel talento. E la sua città applaude soddisfatta. Il tennis italiano si sta impreziosendo, passo dopo passo, di una nuova, incoraggiante certezza.