Straquasar, tutto pronto per la quarta edizione: iscrizioni aperte

Mancano ancora una decina di giorni, ma l’attesa è già tanta per la quarta edizione della Straquasar, la gara podistica competitiva organizzata dalle società L’unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia, a cura di Archi’s Comunicazione e prodotta dal Quasar Village di Corciano. La gara, in programma domenica 14 novembre con partenza e arrivo dal centro commerciale, ha un tragitto di circa 11 chilometri ed è aperta a tutti. Dopo lo stop dell’anno scorso per motivi legati all’emergenza sanitaria, il Village ripropone questo appuntamento sportivo nell’ambito del fine settimana dedicato a benessere e solidarietà, dal 12 al 14 novembre. La Straquasar è una tappa del calendario umbro Fidal. Sono previsti un pacco gara per tutti gli atleti, alla riconsegna del pettorale, e ricchi premi per i classificati assoluti uomini e donne, per i primi cinque classificati di ogni categoria e per le prime tre società che contano il maggior numero di arrivati.

“Uno dei punti forti della Straquasar – anticipano gli organizzatori – è sicuramente il percorso che valorizza alcuni tratti naturalistici della campagna corcianese. La Straquasar continua a essere uno degli appuntamenti cardine della programmazione del Village, offrendo uno spazio ad appuntamenti dedicati alla socialità e all’attenzione a salute e benessere psicofisico, momenti di fondamentale importanza, soprattutto in questo periodo storico”.

Il programma complessivo dell’evento è in fase di definizione e prevede il coinvolgimento di numerosi partner, tra cui Spazio Conad, King Sport & Style e l’associazione Avanti Tutta Onlus, con i quali va avanti la collaborazione sin dalla prima edizione. Le iscrizioni sono aperte al sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211600 dove è possibile consultare anche il regolamento con tutti i requisiti richiesti per la partecipazione e i contatti di riferimento.