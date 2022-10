Straquasar, i runner iniziano a scaldare i "motori"

Si avvicina a grandi passi la quinta edizione della “Straquasar”, la gara podistica in programma domenica 13 novembre 2022 con partenza (alle 10) ed arrivo presso il centro commerciale “Quasar Village” di Ellera di Corciano.

Si disputerà su una distanza di quasi 11 chilometri, riproponendo il tracciato che ricalca totalmente quello dell'ultima competizione disputata nel 2021, che era stato rinnovato rispetto a quello degli anni precedenti, reso più agevole ed anche più affascinante dalle variazioni decise dagli organizzatori. Prevista anche una passeggiata aperta a tutti e ad organizzarle sono le società l'Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) com l’apporto dell'Archi's Comunicazione. La “Straquasar” è inserita nel contesto di un fine settimana che prevede anche iniziative legate alla prevenzione della salute e alla valorizzazione di prodotti tipici. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed enti di promozione sportiva (riconosciuti dal Coni) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità (tesserandosi con una delle società organizzatrici). Le iscrizioni sono possibili all'indirizzo www.icron.it (informazioni possono essere richieste al numero 360343785).