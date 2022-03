Sport oltre la disabilità, ai Redskins dell'Umbria il torneo di baseball per ciechi

Nel campo comunale di Pian di Massiano, il primo torno di baseball per ciechi, promosso dal Lions Club Perugia Host. Il presidente Aldo Ranfa ha accolto le quattro squadre partecipanti, Umbria Redskins Bxc, Fortitudo Bologna White Sox, Fiorentina Bxc, per poi lasciare spazio al campo. In finale i padroni di casa dei Redskins si sono imposti sugli avversari di Bologna, aggiudicandosi il torneo.

Il Lions Club Perugia Host ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con una medaglia ricordo scritta in braille. Presente anche la rappresentante del comitato paralimpico Umbro, Maria Rosi, oltre all’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli.