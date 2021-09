Sport e prevenzione, al via la prima edizione della Pink Padel Cup

Sport e solidarietà per la prima edizione della Pink Padel Cup. L’evento mette insieme la passione per questa disciplina, la sensibilizzazione verso la prevenzione dei tumori femminili anche attraverso la pratica sportiva e l’attenzione per la ricerca medica.

Giovedì 23 settembre, ore 18.30, sarà presentata ufficialmente al Thunder Sport Center di Perugia (via Fratelli Cairoli 7). Alla presenza degli organizzatori Elisabetta Furia, Nicola Masiello e Luca Pagnotta, interverrà il maestro di padel Simone Codovini.

L’appuntamento ha finalità solidali visto che parte delle quote di iscrizioni delle giocatrici sarà donato al progetto Pink is Good del gruppo Pink Ambassador Perugia 2021 della fondazione Veronesi.

Il torneo sarà itinerante tra le strutture di Perugia e della provincia, prevede la partecipazione di 34 squadre, più di 100 ragazze iscritte, suddivise in 3 categorie. A febbraio, la fase finale con i team che hanno ottenuto una migliore classifica.