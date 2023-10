Serie B di rugby, finalmente l'Acea Perugia si sblocca: battuto il Benevento per 48-10

ACEA RUGBY PERUGIA – RUGBY BENEVENTO 48-10 (24-10)

Marcatori: 5’ pt calcio sbagliato da Faina, 13’pt Meta Pg: Fiala tr. Faina, 16’ pt calcio da punti Benevento Corvino, 27’ pt Meta Benevento trasformata da Corvino, 35’ pt calcio da tre punti Pg Faina, 39’ pt Meta Pg Fiala tr. Faina. 25’ st Meta Pg Bernardini tr. Faina. 32’ st Meta Pg Caruso trasf. Faina. 40’ st Meta Pg. Fiala.

ACEA: Lucenti, Cintioli, Lopez, Fialà, Doukourè, Faina, Bevagna F., Rossetti, Bernardini, Ragna, Presciutti, Caruso, Peter Rios, Gomes.Gomes, Grossi. A disp.: Lucarelli, Fresian, Vacca, Mucciaccio, Zepparelli, Tenerini, Masotti. All.: Fabiani.

BENEVENTO: Russo, Sannino, Corvino, Ciampa, Lizza, Pepe, Chianciano, Russo, Ciampa, Marmolino, Cioccio, Palomba, Tretola, Zollo, Colantuono. A disp.: Valente, Nardone, Aversano, Lombardi, Musco, Ravauro. All.: Fusco.

Prima vittoria per l’Acea Rugby Perugia. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di coach Fabiani strapazza il Rugby Benevento (48-10) e si regala una bella soddisfazione. I biancorossi capitanati da Caruso hanno interpretato al meglio la partita, mettendo a frutto le lunghe settimane di lavoro e facendo tesoro degli errori commessi nelle prime giornate.

“Finalmente troviamo punti e soddisfazioni – dichiara al termine della gara il tecnico Michele Fabiani -. Complimenti ai ragaaceazzi per quello che hanno messo in campo in termini tecnici e di impegno. Raccogliamo il lavoro fatto in settimana e in generale da quanto ci siamo ritrovati questa estate. Dobbiamo ancora migliorare, soprattutto nella tenuta mentale”.

Grande soddisfazione anche all’interno della squadra, con gli atleti che si sono a lungo intrattenuti con i tifosi e dirigenti per festeggiare la vittoria.

“Siamo felici – ammette il capitano Francesco Caruso – perché finalmente possiamo gioire per una vittoria. Un successo meritato, frutto dei sacrifici fatti in settimana. Dopo la retrocessione dello scorso anno non era facile ripartire, ma sono convinto che presto troveremo continuità e una classifica migliore. Per adesso pensiamo a salvarci”. Prossimo impegno per la squadra di Fabiani, domenica 12 novembre in casa della US Rugby Roma.

CRONACA - Parte bene la squadra di casa. Al 13’ Fiala centra la meta trasformata da Faina. Al 16’ il Benevento reagisce con Corvino. Nel finale di tempo Perugia segna il distacco, con Faina mattatore (24-10). Nel secondo tempo la partita non ha praticamente storia. Il Benevento si innervosisce e Perugia sulle ali dell’entusiasmo arrotonda il risultato. Mete di Bernardini, Caruso e Bevagna, con Faina nelle vesti di trasformatore (48-10).