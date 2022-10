Serie A di tennis, lo Junior Club stavolta fa sul serio e batte alla grande Tc Rungg: 5 a 1. Moroni alla grande, bene anche Casucci

Non sbaglia stavolta lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance, che coglie la prima vittoria stagionale in A1 domando le velleità degli altoatesini del Tc Rungg. Dopo lo scivolone di pochi giorni prima contro il Tc Italia, i gialloblù di capitan Tarpani offrono una prestazione di grande livello che significa tre punti pesanti per la classifica. L'unica sconfitta di giornata è arrivata ai danni di Francesco Passaro, superato in tre set dal faentino Federico Gaio (già 124Atp). Sul velluto Gian Marco Moroni e Tomas Gerini mentre è stato determinante il successo di un indomito Gilberto Casucci, bravo a rimontare in un match molto duro Georg Winkler.

Al riposo sul 3-1, nei doppi lo Junior ha sciorinato due grandi performances, grazie anche ai colpi di classe del bosniaco Tomislav Brkic, uno dei migliori interpreti mondiali della specialità (attualmente nr. 58 in doppio). Con il morale alto, i perugini si apprestano adesso a ricevere, martedì 1 novembre, la visita dei lombardi dello Sporting Club Vigevano.

Junior Tennis Perugia M Plus Performance – Tc Rungg Sudtirol 5-1

Singolari

Federico Gaio b. Francesco Passaro 64 16 63

Gian Marco Moroni b. Patrick Prader 60 62

Tomas Gerini b. Maximilian Figl 62 61

Gilberto Casucci b. Georg Winkler 46 64 64

Doppi

Passaro/Brkic b. Gaio/Bortolotti 64 64

Moroni/Casucci b. Figl/Winkler 64 75