Serie A1, Junior Tennis ipoteca la salvezza dopo il cappotto al Torre del Greco: sei incontri, sei vittorie

Tutto facile nell’andata dei playout del campionato di A1 per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance. I gialloblù di capitan Tarpani hanno regolato senza problemi i campani del New Tennis Torre del Greco, presentatisi in via XX settembre senza i pezzi forti della rosa. Ed allora è stato tutto facile per i perugini, che per l’occasione hanno avuto anche il contributo del bosniaco Tomislav Brkic. Per ottenere la salvezza basta vincere uno dei sei incontri previsti in Campania domenica prossima nella sfida di ritorno.

Al di là di questo, onore delle armi per Antonio Marigliano che non ha sfigurato al cospetto di Francesco Passaro. Poi gli alfieri dello Junior negli altri tre singolari, vinti da Brkic, Gerini e Casucci, hanno lasciato briciole agli avversari. Senza storia nemmeno i doppi, con lo Junior che ha schierato anche Andrea Militi Ribaldi. Ju

Jnior Tennis Perugia M Plus Performance – New Tennis Torre del Greco 6-0 Singolari Francesco Passaro b. Antonio Marigliano 63 62 Tomislav Brkic b. Raffaele Barba 61 62 Tomas Gerini b. Giovanni Cozzolino 60 61 Gilberto Casucci b. Filippo Palumbo 62 60 Doppi Passaro/Casucci b. Palumbo/Cozzolino 30 rit. Brkic/Militi Ribaldi b. Barba/Marigliano 63 61