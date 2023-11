SERIE A DI TENNIS | Grande impresa dello Junior Perugia spinto da un super Moroni: ora la salvezza è ad un passo

Un successo fondamentale per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance nella sfida di andata dei playout. In casa del Tc Parioli, a Roma, i gialloblù di Tarpani e Grasselli conquistano il primo round e adesso volgono l’attenzione alla sfida di ritorno, in programma domenica prossima in via XX settembre, decisiva per rimanere in serie A1, massimo campionato nazionale di tennis. Il 4-2 nella capitale è arrivato grazie ai due doppi, dopo che i singolari si erano conclusi con due vittorie a testa. Il protagonista di giornata è stato Gian Marco ‘Jimbo’ Moroni, capace di vincere due partite. In singolare perentoria affermazione su Pietro Rondoni, poi sigillo anche nel doppio insieme a Gilberto Casucci.

L’altro doppio ha premiato Francesco Passaro (sconfitto in singolare da Zekic) e Skander Mansouri, seppure al super tie-break. Nei singolari successo anche per Tomas Gerini che ha approfittato del ritiro del giovane Gabriele Vulpitta, mentre al terzo set si è arreso Gilberto Casucci. E’ solo il primo round sulla strada che porta alla tanto agognata salvezza, ma intanto lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance si mette in prima fila in vista del ritorno. Basterà un pareggio per fare resta, ma guai ad abbassare la guardia.

Tennis Club Parioli - Junior Tennis Perugia MplusPerformance 2-4

Singolari - Miljan Zekic b. Francesco Passaro 75 75

Gian Marco Moroni b. Pietro Rondoni 63 63

Tomas Gerini b. Gabriele Vulpitta 1-2 rit.

Teo Masera Rainer b. Gilberto Casucci 62 46 64

Doppi

Passaro/Mansouri b. Bessire/Masera Rainer 75 46 107

Moron/Casucci b. Zekic/Rondoni 63 64