Scherma, l'umbra Ludovica Costantini è medaglia d'oro nella spada Allieve

Ludovica Costantini si conferma: a ottobre aveva già conquistato il titolo Ragazze, oggi ha riconquistato il titolo aggiudicandosi una gara lunga e piena di colpi di scena. In semifinale la spadista umbra, già vincitrice del Grand Prix Kinder Joy of Moving, ha ripetuto la finale dell'anno scorso contro Vittoria Baroncini del Pisascherma e, ora come allora, si è imposta 15-14. In finale ha poi incontrato la portacolori del Cus Catania Maria Roberta Casale: la siciliana si era portata avanti fino al 9-3, poi l'allieva del maestro Pietro Gnisci è stata in grado di recuperare fino all'11 pari e di superare l'avversaria chiudendo l'assalto sul 15-13. Terzo gradino del podio anche per Caterina Zucconi del Club Scherma Ariminum.