Nuoto sincronizzato, è ripartita la stagione della Rari Nantes Perugia

Dopo due anni difficili, durante i quali la società e le famiglie hanno fatto di tutto per interrompere il meno possibile le attività, le atlete sono di nuovo a pieno regime con gli alleamenti. La stagione sportiva ha già visto impegnata l'intera squadra in diverse manifestazioni, dalle quali sono emersi i primi soddisfacenti risultati. Martina Mastrovito è la prima sincronette categoria ragazze che si è qualificata per i campionati nazionali di categoria. Nulla da togliere a tutte le altre compagne che hanno superato esami di sbarramento e raggiunto i primi podi durante le prime prove dei campionati interregionali utili alle ulteriori qualificazioni FIN e Confsport. C'è ancora molto da lavorare per raggiungere gli obiettivi tecnici e non solo che le allenatrici Costanza B. Emilie e Chiara B. si sono prefissate, ma il buon inizio di stagione dà forza ed entusiasmo a tutta la squadra che da quest'anno può contare anche sul supporto e l'impegno anche di giovani insegnanti, ex atlete, che seguono tutte le atlete dell'avviamento.