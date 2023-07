Ponte San Giovanni: in arrivo la prima edizione della gara podistica Ponte Night Run

Ponte San Giovanni si prepara ad ospitare fra le sue strade la prima edizione di Ponte Night Run e quando sabato 22 luglio il sole sarà ormai tramontato, i podisti gareggeranno per il trofeo “Conad Superstore Ponte San Giovanni”.

“Si tratta di un evento che darà lustro al quartiere e a chi, associazioni ed operatori economici, svolge lì la loro attività sociale, aggregativa e professionale. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è di accendere i riflettori su Ponte San Giovanni, area su cui l’attenzione dell’Amministrazione è massima” spiega l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala Gialla di palazzo dei Priori.

Ad organizzare la manifestazione ci hanno pensato l’Atletica il Colle e la Podistica Volumnia, insieme ad altre associazioni del territorio. Inizierà alle 21.30 e contemporaneamente, lungo il percorso, ci saranno attività musicali, spettacoli e alcune attività commerciali rimarranno aperte. Dunque una Ponte San Giovanni viva, allegra e in fermento.

Per i ponteggiani è arrivato il plauso dell’assessore alla sicurezza e viabilità Luca Merli che ha dichiarato: “Lo spirito che anima il progetto è quello giusto e consentirà di valorizzare ulteriormente lo sport cittadino”.

La gara podistica si svolgerà lungo 10 chilometri su un circuito di 2 chilometri che verrà percorso 5 volte, con partenza ed arrivo in via Manzoni, nei pressi di piazza Don Annibale Valigi. La manifestazione sarà anche l’occasione per ricordare Gianfranco Brugnoni, storico presidente della Podistica Volumnia recentemente scomparso, con un memorial a lui dedicato che premierà il primo atleta ponteggiano all’arrivo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, via Manzoni sarà interdetta al traffico e sosta veicolare dalle 19.30 alle 23.30, mentre nelle altre strade del percorso (elencate nel senso di marcia della gara: via Quintina, via della Scuola, via Atalanta e via Adriatica) dalle 21 alle 22.15 la corsia interna sarà interdetta al traffico ed utilizzata dagli atleti in senso orario, mentre la corsia esterna sarà utilizzabile solo per urgenze nel senso di marcia antiorario.