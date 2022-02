Padel, Funky Cup ultimo atto: ecco i vincitori e i promossi

Duecento giocatori, un centinaio di incontri in due giorni. L'atto conclusivo della Funky Cup di padel nella sua edizione invernale, si è conclusa al Thunder Sport Center di Perugia. Le squadre amatoriali che si sono affrontate nell'arco dei precedenti tre mesi, in una quindicina di circoli della provincia, si sono trovati in campo per gli ultimi due atti. A conclusione delle partite, il verdetto della classifica.

Nella Terza dvisione, concquistano la vittoria i Devils&Sankes che con gli Space Gem, secondi classificatil, ottengono la promozione in Seconda divisione. Qui la vetta è stata conquistata dagli Spritz Padel Club. Insieme ai Vincitori Morali giocheranno in Prima divisione la prossima Funcky Cup.

Nella divisione "regina" vincono i Capelli da Matti (Luca Batocchioni e Simone Biondi nella foto, Cristian Rugelli e Matteo Gori). I nomi dei vincitori saranno "incisi" per sempre nel trofeo Funky, L'albo d'oro dell'appuntamento è così composto:

2019 Masiello N. - Pagnotta L.

2020 Maccari L. - Tei G.

2021 Summer Merli M. - Solimene G.

2021 Winter Batocchioni L. - Biondi S. - Gori M. - Rugelli C.