Tennis, allenamento con Jannick Sinner per Francesco Passaro che festeggia il nuovo best ranking

Francesco Passaro, il giovane talento dello Junior Perugia, apre la settimana con un nuovo best ranking. Il tennista perugino è il numero 187 del mondo. Un traguardo che Passaro ha "festeggiato" con un allenamento speciale.

Al Monte Carlo Country Club, l'atleta allenato da Roberto Tarpani, infatti, si è allenato con Jannick Sinner, fresco numero uno d'Italia e campione assoluto. Un'opportunità di crescita importante per Francesco che sta dimostrando sul campo di avere i numeri per stare tra i grandi. Passo dopo passo, settimana dopo settimana, crescono esperienza e convinzione. Anche grazie a occasioni come quella che ha potuto vivere a Monte Carlo.