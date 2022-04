Penne e racchette, ai giornalisti Luca Filipponi e Silvia Angelici i titoli di campioni regionali di tennis

Luca Filipponi (Europanews) è il nuovo campione regionale di tennis umbro per giornalisti, 12esimo Memorial Roberto Mantilacci, primo Premio Giuseppe Occhioni. Il torneo “R&C Studio – Banca Intesa” è giunto alla 27ma edizione ed è stato ospitato sui campi dello Junior Tennis Perugia

Lo spoletino ha conquistato il suo quarto titolo al termine dell’edizione 2021, che causa Covid si è protratta anche lungo parte dell’anno in corso. In finale Filipponi ha sconfitto Daniele Sborzacchi (Ufficio stampa Federarma Umbria) col punteggio di 6-3 6-2. Terzi classificati il freelance Andrea Checcarelli e Daniele Minni (La Nazione).

Già nelle scorse settimane era stato assegnato per la prima volta il titolo femminile vinto da Silvia Angelici il un derby di testata (La Nazione) con Francesca Mencacci (6-1, 6-4 il punteggio), mentre il torneo di doppio ha incoronata Luca Fiorucci (Perugia Today) - Antonio Ciorba (freelance) che hanno superato 6-2, 6-2 la coppia composta da Luca Pisinicca (Rai Tgr) e Giuseppe Moscati (freelance). Il torneo avrà un’appendice nella finale di consolazione che vedrà opposti Riccardo Marioni (Umbria Tv) e Fabrizio Ricci (Ufficio stampa Cgil Umbria).

La cerimonia di premiazione si è svolta nello scenario del ristorante dello Junior Tennis Perugia, alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi, dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, dei maestri dello Junior Tennis, dei due sponsor Intesa San Paolo e R&C Studio e della famiglia di Roberto Mantilacci, tuttora il collega con più vittorie all’attivo (ben 6) ed una delle prime anime del torneo e della famiglia di Giuseppe Occhioni, che del torneo è stato anch’esso anima ed ispirazione. Alla memoria di quest’ultimo è stato assegnato anche il trofeo dedicato al giocatore più sportivo, colui che pur perdendo tutte le partite disputate, ha accettato con signorilità le sconfitte incarnando con ironia lo spirito dell’evento. Il primo “vincitore” di questo speciale premio è stato Stefano Cocchieri (collaboratore de Il Messaggero).

La macchina del torneo regionale di tennis per giornalisti è di nuovo in movimento con la prossima edizione che partirà in autunno, ma l’Ussi prosegue con le sue iniziative ricreativo-sportive già la prossima settimana, quando il 5 maggio inizierà il suo I Torneo di padel “Trofeo R&C Studio”, con partite da disputare a Perugia e a Terni e quella successiva (il 19 maggio) con il torneo di tennistavolo, con il consueto appuntamento ternano che riprende dopo la pausa dovuta alla pandemia.