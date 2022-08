Tennis, un umbro agli Slam dopo 31 anni: Passaro nella entry list delle qualificazioni degli Us Open

Un umbro fa rotta sugli Slam. Francesco Passaro, talento dello Junior Perugia, è nella entry list delle qualificazioni degli Us Open. Il tennista perugino continua con il suo periodo di grande positività e crescita agonistica. La scalata della classifica Atp lo ricompensa ulteriormente con la possibilità di giocarsela per un posto in tabellone.

Un risultato, quello di giocare le qualificazioni per gli Slam, che mancava per i portacolori umbri da 31 anni, quando Michele Fioroni si giocò un posto nel tabellone degli Australian Open. L'anno prima, nel 1990, ci aveva provato Francesco Fioroni.