Padel, Funky e Pink ancora sugli scudi: continuano le sfide dei campionati amatoriali invernali

Funky e Pink continuano a contendersi, palla dopo palla, i punti per scalare la classifica dei rispettivi campionati invernali di padel. Entrambi gli appuntamenti hanno concluso la sesta giornata e sono già scese in campo le squadre per i primi incontri del secondo turno. Funky Cup e Pink Padel Cup sono tornei amatoriali itineranti che si svolgono in una decina di circoli della provincia di Perugia e che coinvolgono circa 300 giocatori.

1 DIVISIONE

ELEFUNKY - THE UNTOUCHABLES 7-6 6-0

LE PADELLE D'ACCIAIO - MGM PADEL 5-7 6-7

FUNKAZZISTI - IDESIDERY 0-6 0-6

PROFLEX TEAM - BASTIE BOYS 1-6 0-6

PANIZZI - BEARDED MEN

5-7 4-6

2 DIVISIONE

VINCITORI MORALI - P.G. PADEL 6-1 6-3

ABBBC - I 3 MOSCHETTIERI 5-7 6-3 6-10

MALDOSSI TEAM - IL TRONO DI SPADEL 6-1 6-3

FITNESS-DISCOUNT.IT - GLI SVIBORATORI DEL 7 64-6 1-6

TONGA SUN CLUB - SPRITZ PADEL CLUB 1-6 3-6

GLI STRA VECCHI - GLI EX 6-4 6-3

ERTA MPONE - FAB FOUR1-6 7-6 10-8

3 DIVISIONE

SBUDELLATI - LE GUARDIE DELL'ORAFO 6-1 6-4

MOTORHEAD - THE CICCIO'S 6-3 6-4

SPACE GEM - ALICHIA DAD'S 3-6 6-2 10-5

CLP - 4 SALTI IN PADEL 6-0 6-0

LA CASA DE PADEL - LA DITTA 2-6 1-6

CHICAGO DI NOTTE - NEL NOME DEL PADEL 2-6 4-6

DEVILS&SNAKES - I SPADELLATI 6-0 6-2

PINK PADEL CUP

1 DIVISIONE

GIMME FIVE - TEAM BARAZZO 5-7 4-6

LAS CHICAS MALAS - L'OCA LOCA 4-6 6-4 4-10

SMILY - LE CHICAS 4-6 1-6

NICE PADEL - RIPOSO

LE AMA - LE CHIQUITE 2-6 1-6

OCCHI DI GATTO - MOJITO PADEL LADIES 6-1 6-3

2 DIVISIONE

LE FIGARO - LE LUNATICHE 6-2 6-4

BANDEJAROSA - EL MAAR 1-6 3-6

DAL PADEL ALLA BRACE - PINK'S WONDER 6-2 1-6 7-10

MISS DOPPIO - RISPOSO

NADAMAS - THE SISTERS 3-6 3-6

UPSIDE DOWN - CASA DE PADEL 4-6 2-6



3 DIVISIONE

ALLEGRIA - SAGMA 1-6 3-6

P4FUN - LE SBROCCATELLE 3-6 0-6

PADEL E COPERCHY - EXPATRIADA 6-2 6-3

DULCIS IN FUNDO - LAST MINUTE 6-1 6-1

LA CASA DEL PADEL - PANTERE 6-2 6-1

LE SPIGOLE - JUST FUN 3-6 2-6