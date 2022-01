Padel, Funky e Pink al gran finale: due giorni di gare per decretare i vincitori

Due giorndi "festa" per celebrare la conclusione della prima edizione invernale della Funky Cup e della Pink Padel Cup, i campionati amatoriali di padel che hanno coinvolto centinaia di giocatori e appassionati in sfide in una quindicina di circoli della provincia.

E per il gran finale, la sede prescelta è il Thunder sport center di Perugia. Nel doppio appuntamento del 5 e del 6 febbraio, in un'unica sede, saranno completate le giornate dei rispettivi campionati e saranno decretate i vincitori, circa 150 partite con oltre 300 giocatori chiamati a "difendere" in colori delle loro squadre. E, ovviamente, promozionì e retrocessioni nelle diverse categorie in cui i giocatori sono stati suddivisi in base al livello. Tutto in vista dei prossimi appuntamenti "agonistici" in previsione con la bella stagione.