Perugia, cento atleti alla seconda Flexor golf cup: vince la coppia Gardi e Pencelli

Con circa cento giocatori che vi hanno preso parte, la Flexor Golf Cup ha fatto registrare un nuovo successo anche nella sua seconda edizione. La gara, promossa al Golf club Perugia di Santa Sabina dal centro medico e fisioterapico Flexor Lab, è andata in scena domenica 19 settembre e si è conclusa regolarmente nonostante un po’ di pioggia nelle fasi finali. La competizione sportiva si è svolta con formula 18 buche Stableford Louisiana 2 giocatori e partenza shot gun.



A trionfare è stata la coppia Federico Gardi e Francesca Pencelli, primo lordo con 43 punti. Primo netto invece, la coppia Mirco Pencelli e Claudio Capocci con 49 punti. A seguire, secondo netto Mauro Mecozzi ed Edoardo Mecozzi, e terzo netto Marco Cipolletti e Tiziano Sordini. Prima coppia mista Jacopo Benemio e Aurora Antonelli. Premi speciali a Giuseppino Orselli, Nearest to the pin maschile con 1,70 metri, Francesca Pencelli, Nearest to the pin maschile con 1,40 metri, Leonardo Giuliattini, Driving contest maschile, e Aurora Antonelli, Driving contest femminile.