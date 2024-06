Pesca sportiva, Laura Barluzzi conquista la Nazionale: in gara al Mondiale in Lettonia

Ha conquistato una maglia azzurra per disputare una gara che vale una vita: ovvero il mondiale. Stiamo parlando - settore pesca sportiva- della campionessa castiglionese di carpfishing Laura Barluzzi di nuovo sul podio che ha conquistato il Campionato Italiano Femminile a coppie (e unica prova del nuovo campionato che coinvolge i giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni) lo scorso fine settimana presso il campo gara del Lago di Pietrafitta.

Barluzzi si è infatti aggiudicata il titolo italiano, insieme alla collega marchigiana Veronica Vivani di Recanati. Questo risultato permette loro la diretta convocazione al Mondiale che si terrà in Lettonia la seconda settimana di Luglio. Durante la premiazione il CT Ivano De Bortoli ha nominato anche le altre tre coppie che andranno a costituire insieme a loro la squadra Italiana di Carpfishing Femminile.

Per la categoria Under 22, tra 15 coppie partecipanti, la vincitrice è composta dall’umbro Marco Gabriel Nistor di Terni, Campione d'Italia per il 2024, e dall’abruzzese Gorgan Ioan Valentin. Barluzzi e Nistor appartengono alla stessa società di pesca umbra, Fishing Accademy, che si rivolge alla crescita dei giovani nel mondo della pesca sportiva grazie alla FIPSAS che fornisce appoggio e strumenti.