PASSIONE PADEL Coppa dei Club MSP Umbri: i club perugini dominano ai vertici dei due gironi sognando la finale regionale

Sale l’adrenalina per la Coppa dei Club MSP Umbria. Terminata l’11.a giornata, le squadre di Perugia cercano di tenere testa in entrambi ai gironi. Nel Girone A, il Buenos Aires Padel occupa la seconda piazza a due punti dalla capolista Ternana Padel Green mentre nel Girone B la Pro Padel Perugia mantiene il primo posto a pari punti con la Ternana Padel Next Gen.

A due giornate dalla fine del campionato, la lotta quindi è serrata per i posti che valgono l’accesso diretto alla Finale Regionale per i primi classificati e il pass per le Semifinali per le seconde e terze classificate. In zona Silver Cup, invece, nel girone A troviamo il Foligno Sport Center Blu mentre nel girone B il Thunderstruck, il Super Padel Team e il Foligno Sport Center Bianco. Abbiamo raccolto dai diretti interessati sensazioni e commenti su questa edizione della Coppa dei Club.

“La nostra sensazione è che la Coppa dei Club fa parte del calendario di tutti noi – le parole di Karina Paola Calegari, dirigente del Buenos Aires Padel Club - Ottima organizzazione e tanta disponibilità dei circoli a rendere questo torneo un fantastico esempio di sportività”.

“Ritengo che questo campionato ogni anno migliori nell’organizzazione e nel livello dei giocatori – commenta Roberto Tenerini, Presidente del TC Chiugiana - È piacevole scoprire nuovi circoli che si approcciano in questa realtà in continua crescita di giocatori e club. La nostra presenza in questa organizzazione sarà una costante della nostra agenda annuale”.

Tutte le informazioni sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti.