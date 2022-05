Il torneo, coordinato dal direttore Luca Pellegrini, sarà diviso in due fasi: una fase preliminare che si svilupperà tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio a partire dalle 17.30 che determinerà le coppie che otterranno l’accesso alla fase finale di sabato 7 maggio dove, a partire dalle 15, i qualificati affronteranno le teste di serie per decretare la coppia campione.

Le migliori coppie del padel umbro maschile si affronteranno nella struttura realizzata da Marco Materazzi, Matteo Minelli e Andrea Barzagli in una tre giorni tutta da vivere.

Alla Padel Arena di Perugia va in scena, da giovedì 5 maggio a sabato 7 maggio, il torneo di padel “The Best” promosso dal Asi Perugia del presidente provinciale Andrea Alunni e con il supporto del consigliere regionale Jean Luc Cicchi.

Il torneo è promosso dall'Asi. In campo dal 5 al 7 maggio

Alla Padel Arena tre giorni di sfide per individuare la coppia "The Best"