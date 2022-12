Padel sull Olympus di Montemorcino arriva la Xmas Padel Cup

Sport, competizione, agonismo, ma anche amicizia e sani valori. Sono gli ingredienti della prima edizione della Xmas Padel Cup che si svolgera all'Olympus Sportiing Club di Perugia, in collaborazione con Asi Perugia nella figura del presidente provinciale Andrea Alunni e del consigliere regionale Jean Luc Cicchi.

Il torneo si svilupperà in due giorni: sabato 17 dicembre le gare del tabellone femminile mentre domenica 18 quelle maschili divise in due livelli, in modo da garantire il giusto divertimento a tutte le coppie che parteciperanno.



Durante la durata del torneo sarà presente il servizio bar interno al circolo sportivo e intrattenimento musicale.Si preannuncia un grande spettacolo sulla collina di Montemorcino, un'occasione per praticare sport, stare insieme e farsi gli auguri di buone feste.