Padel, riparte la Coppa dei Club con la settima di campionato che non risparmia in sorprese

Conclusa la 7° di campionato per i gironi “perugini “ C e D che continuano a regale sorprese

Il girone C infatti vede piccole rimonte delle inseguitrice nei confronti della capolista Thunder Love che, dopo un pareggio fuori casa, accorcia le distanze dalle inseguitrice .Infatti in seconda posizione resta la Pro Padel Orange ma con 4 punti di distacco. In terza posizione tre squadre, il Bandeja Padel Club, che da una parte pareggia, frenando l’avanzata del Thunder Love, ma dall’altra viene raggiunto a pari punti da Perugia Padel Arena e Super PAdel Arancio. In piena zona Silver Cup Bartoccini restano salde il Bastia Padel e Todi Sport Center.

"Questa è la nostra prima esperienza nel famoso campionato Msp Italia a cui partecipiamo con 2 squadre , una per ogni nostro club, Bastia Padel e Assisi Padel". Queste le parole del direttore tecnico e atleta esperta di padel Elena Schiattelli. "Ci tengo che i nostri atleti possano crescere e impegnarsi in un percorso cosi lungo e credo che sia la strada giusta per farli crescere, perche si scontreranno con moltissime realtà dell padel Umbro tra cui alcuni molto forti e più esperti di noi nella Coppa dei Club" aggiunge Schiattelli.

"Il mio vero obiettivo non e vincere ma fare 'la pelle dura', siamo una squadra giovane fatta da atleti giovani e per noi questo campionato sarà una continua scoperta" conclude il direttore tecnico.

Grande sorpresa anche nel girone D che vede sempre il Buenos Aires Team in testa alla classifica pur pareggiando la seconda gara di fila .Novità in seconda posizione che vede entrare il Thunderstruck, facendo slittare in terza posizione Super Pdel Bianco. In quarta posizione e in piena zona Silver Cup Bartoccini, tre squadre a 11 punti: il Family Padel, che però ha una partita in meno, il Pro Padel Black e il Grata Loca, seguiti ad un solo punto e sempre in zona Silver, il Magione Padel Club.

Seguono in classifica, Padel Factory Rampini Auto (con una gara in meno), Perugia Padel Arena C, Chiugiana Padel, Perugia Padel Arena B e Assisi Padel.

In tv alcuni protagonisti della 7° di campionato con le interviste e video delle gare fatte a Pro Padel Orange, Qua Gioco Padel, Pala Padel Nera e Sparta Padel Verde.

Commenteremo insieme ai protagonisti della coppa tutti i risultati della 7° di campionato nella trasmissione Noi Sporto by Msp Italia, in onda ogni martedì alle 21, in replica il giovedì alle 15 e domenica, doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30. Ogni puntata sarà poi rivedibile sul canale You Tube Msp Noi Sport.