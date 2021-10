I commercialisti di Perugia si sfidano nella "grata loca": prima edizione per il torneo di "categoria"

Dai numeri alla "grata loca". Al 3T Tennis Accademy di Assisi è andata in scena la prima edizione del torneo di padel tra commercialisti della provincia di Perugia.

L’evento è stato organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del presidente Francesco Lubello e dall’Associazione Sport e tempo libero Commercialisti Perugia, grazie al supporto di Mercedes Rossi, Azimut Capital Managament, al gruppo Keyfor informatica e dello sponsor tecnico Anna Sport.

All’iniziativa, promossa dall' ha partecipato anche il Pink Padel, associazione fondata da Elisabetta Furia, che ha come scopo la sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili attraverso l’attività sportiva.

I partecipanti sono stati suddivisi in 2 gironi da 8 squadre e per la categoria maschile si è aggiudicato il primo posto la coppia Fagotti – Aristei, mentre per la categoria femminile, il primo posto è stato aggiudicato dalla coppia Procopio – Furia.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e convivialità tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia.

L’entusiasmo e il coinvolgimento riscontrato dai partecipanti sono l’incipit di future edizioni e nuove iniziative, prevedibili già per il prossimo inverno.