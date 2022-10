Padel, Pink e Funky: le sfide continuano: i risultati della seconda giornata

Chiusa la seconda giornata dei campionati amatotoriali, i giocatori sono già pronti per scendere in campo per le nuove sfide che li aspettano. Toy Motor Cupra Pink Cup e Toy Motor Cupra Funky Cup si confermano un appuntamento fisso, due volte l'anno nella versione estiva e in quella invernale, per gli amanti del gioco. Un torneo itinerante che coinvolge molti circoli della provincia e oltre trecento patiti.

Questi i risultati della seconda giornata.

PINK CUP

1 DIVISIONE FORMENTOR

NICE PADEL CORRENTE 4-6 6-2 10-1

LOS DOS PASOS LE FUSION 5-7 3-6

CHICAS MALAS LOS ESCALADORES 6-3 6-4

DIECIDODICI MISS DOPPIO 6-2 6-2



2 DIVISIONE BORN

LE PAQUITE PADELERAS 3-6 3-6

SPERA EBBASTA GINMARE PADEL 6-7 4-6

CHE SITUAZIONE GREASE 6-4 6-0



2 DIVISIONE TAVASCAN

MOMMY4PADEL AMAZONES 6-1 6-0

CHICAS BUENAS GINTONICHE 4-6 5-7

PINK TONIC BATTI LEI 4-6 4-6

3 DIVISIONE ATECA

PINGUINE TATTICHE CORTO MALTESE 6-4 6-4

MATCH POINT CHICAS DEJADA 2-6 1-6

WHY NOT AGAIN MASTRO COPPETTA 6-0 1-6 10-3



3 DIVISIONE LEON

PINK TANKS STELLE CADENTI 4-6 1-6

VIOLET PADEL SI, MA NIENTE DI SERIO 6-2 6-3

QUI PER CASO ATLETICO MADRINK 6-1 6-4

FUNKY CUP





1 DIVISIONE FORMENTOR

SUPER PADEL OSTERIA DEL CARRO 6-2 0-6 7-10

FAMAT EDIL BI SRL 4-6 3-6

FARNETI'S BOYS BANDEJA PADEL 6-2 6-2

EL PELOTASSO I MUCCHI 3-6 1-6



1 DIVISIONE BORN

POR TRES GLI STRA VECCHI 6-4 6-1

BASTIE BOYS VENTINELLA 6-4 6-7 10-4

OLYMPUS A DEVILS&SNAKES 1-6 7-6 10-8

I FUNKY POGGIOREAL 6-4 3-6 10-6 I.



2 DIVISIONE TAVASCAN

RIPOSA FERRO PADEL

ENEA PADEL THE TANKS 6-1 6-4

TERRAPADELLISTI HERTA VERNELLO 4-6 4-6

DAL PADEL ALLA BRACE MERCOLEDI DA LEONI 7-6 2-6 3-10

PADEL TRIP SPRITZ TEAM 3-6 2-6



2 DIVISIONE ATECA



RIPOSA TASSI UFFICIO AMMANICATI

LOS POLLOS HERMANOS 2-6 7-5 10-12

XM TONGA SUN BEACH 2-6 7-6 11-9

OLYMPUS B PADEL NOSTRO 0-6 2-6

2CURS FUNKYTARRO 6-1 6-3



2 DIVISIONE LEON

PADELLONI JOYA TEAM 4-6 3-6

AS INTOMATICI COMIC PADEL 2-6 3-6

IL PADEL C'E' CYRCOSTANZA 4-6 5-7

OLYMPUS EAGLEPROJECTS ATLETICO MAZZANICO 6-1 6-2